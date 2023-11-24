Столичное предприятие создало оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На столичном заводе "Спецкабель" изготовили оптоволоконные кабели сборки для современных российских авиатренажеров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Изделия обеспечивают сверхскоростную передачу больших объемов информации, что позволяет добиваться высокого качества изображения при крайне низком времени задержки данных", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Предприятие уже выпустило почти 100 изделий, а в следующем году планирует увеличить производство за счет поставок аватренажеров на внутренний и внешний рынки. При производстве компания использует современные технологии, в том числе 3D-принтеры.

Руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок компании Андрей Гусев пояснил, что технические характеристики кабелей отвечают уровню лучших зарубежных аналогов. Они также позволяют использовать продукцию в полевых условиях и других отраслях.

Ранее столичный производитель имплантатов и инструментов из титана "Конмет" разработал динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек в этом году вылечили сколиоз. Методику разработали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.



Новости часа: на базе центра БПЛА в "Руднево" создадут колледж беспилотной авиации