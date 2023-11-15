Московская компания начала производить платы для контрольно-измерительного оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичное предприятие "Промприбор-Р" запустило производство плат для контрольно-измерительного оборудования. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Запуск производства позволил компании полностью отказаться от поставок из-за рубежа и перейти на отечественные разработки.

"Предприятие выпустило уже 250 таких изделий, которые успешно прошли все проверки и технические испытания. До конца 2023 года они поступят в серийное производство", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря встроенной плате датчики смогут выявлять превышения более чем 60 видов опасных газов и их паров. Она выполнена на едином текстолите. Ценовая политика компании при улучшении оборудования осталась прежней, рассказал гендиректор компании Иван Лебедев.

Ранее столичный производитель картонной упаковки начал выпускать экологичную тару. Экологичную упаковку создают из натуральных материалов, поэтому она легко утилизируется. Такая тара значительно увеличивает срок годности продуктов благодаря специальным слоям и технологиям производства.

