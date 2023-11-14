Столичная компания разработала специальное питание для юных спортсменов

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания, являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", создала спортивные напитки оригинальной рецептуры. Их рекомендуют употреблять школьникам, юным спортсменам и взрослым, которые испытывают повышенные физические нагрузки. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что специализацией компании является профилактическое, спортивное и лечебное питание, ее продукцию он назвал наукоемкой и высокотехнологичной. По его данным, у предприятия есть современное производство, соответствующее отраслевым международным стандартам, и собственная научная база.

Отмечается, что рецептуру продукта разрабатывали совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". Согласно заключению экспертов ведомства, новинка рекомендована как специализированный напиток для юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет.

Продукты созданы в виде молочного коктейля, но содержат достаточно протеинов и минимум жира, уточняется на портале мэра и правительства Москвы. Они являются дополнительным источником белка, углеводов, витаминов и растворимых пищевых волокон.

В сообщении говорится, что их необходимо употреблять в соответствии с программой для конкретного вида спорта. Пилотную партию уже выпустили, она находится на апробации в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

Компания более 25 лет занимается разработкой и выпуском диетического и спортивного питания, поделился генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев. В ОЭЗ предприятие производит более 50 наименований продукции. За первый квартал этого года компания выпустила 100 тысяч единиц готового продукта, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что компания разработала три вида специализированного питания для юных спортсменов: "Юниор гейнер", "Юниор протеин", "Гемоспорт".

Ранее сообщалось, что московский производитель электрооборудования "АТБ Электроника" создал отечественные параметрические контроллеры для управления инженерными коммуникациями. При помощи них можно координировать работу промышленных вентиляционных и холодильных установок, тепловых пунктов, центральных кондиционеров, иных агрегатов.

Помимо этого, столичная компания "Спецкабель" изобрела линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности для школ, поликлиник и торговых центов. Новинка была успешно протестирована и получила заключения для допуска в серийное производство.

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