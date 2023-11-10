Московская компания разработала контроллеры для управления инженерными системами

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Московский производитель электрооборудования "АТБ Электроника" создал отечественные параметрические контроллеры для управления инженерными коммуникациями, ранее они поставлялись в РФ из-за рубежа. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он объяснил, что при помощи них можно координировать работу промышленных вентиляционных и холодильных установок, тепловых пунктов, центральных кондиционеров, иных агрегатов.

"Серийное производство устройств будет запущено до конца 2023-го – в год планируется выпускать не менее 10 тысяч таких изделий", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для каждого вида оборудования предназначено универсальное программное обеспечение производителя. С помощью него возможно настроить контроллеры под определенные задачи. Также в нем есть Wi-Fi-модуль, это позволяет управлять техникой со смартфона.

Кроме того, устройство оснащено встроенным дисплеем и энкодером с осязаемым кликом, коммуникационными интерфейсами для интеграции в системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Ключевые производители комплектного оборудования тестируют и подтверждают заявленные характеристики контроллера, заявил основатель компании Роман Дементьев.

Устройство исключает необходимость программирования, из-за чего обеспечивается повышенная производительность труда при производстве систем автоматизации комплектного инженерного оборудования. Это положительно сказывается на рентабельности заводов, являющихся потребителями нового контроллера.

По словам Овчинского, столичная электротехническая отрасль "уверенно укрепляет свои позиции". На данный момент более 130 предприятий в городе увеличивают производство и успешно реализуют концепцию технологической независимости.

Между тем компания из Москвы "Эколайт", которая выпускает приборы для автоматического предупреждения и предотвращения пожара от искрения, нарастила объемы производства в два раза.

Также столичная компания "Моситлаб" разработала сервис, который позволяет оптимизировать работу крупных фирм в одной системе.

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог