Столичная фирма разработала позволяющий оптимизировать работу крупных фирм сервис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная компания разработала сервис, который позволяет оптимизировать работу крупных фирм в одной системе. Об этом рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Разработка актуальна практически для любых крупных компаний, включая заводы, промышленные комплексы, технопарки и особые экономические зоны. Система позволяет снизить трудозатраты и значительно повысить эффективность производства", – сказал он.

Эта разработка поможет в системе одного окна регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска и осуществлять контроль за гостями территории, передавать показания счетчиков, работать с документами и выполнять ряд других задач. Также на сервисе можно будет загрузить и отправить маршрут проезда к компании, скачать необходимые документы и даже подать сигнал тревоги, уточнил Овчинский.

Кроме того, на сервисе для доступа к интерфейсу администратора или пользователя можно использовать как браузер на компьютере, так и мобильное приложение, заключил Ефимов.

Уточняется, что предприятие "Моситлаб" работает на рынке с 2022 года. Она входит в группу компаний "Москабельмет". Ранее здесь разработали технологию, основанную на нейронных сетях, которая помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование.

До этого стало известно, что фармацевтическая компания "Артселленс" (группа компаний "Промомед") стала обладателем статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Компания сформирует научно-исследовательскую лабораторию для создания новейших лекарств и приступит к производству биопрепаратов.

Сейчас тут сформировался мощный фармацевтический кластер, куда входят 11 компаний, 8 из которых уже выпускают свою продукцию, уточнял ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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