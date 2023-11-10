Столичный производитель устройств для предотвращения пожаров увеличил объем выпуска

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания из Москвы "Эколайт", которая выпускает приборы для автоматического предупреждения и предотвращения пожара от искрения, нарастила объемы производства в два раза. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У предприятия есть собственное производство площадью более 2 тысяч квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его данным, компания с января по октябрь 2023 года выпустила на 105% больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в столице работает более 130 предприятий, выпускающих электрооборудование, напомнил он.

"Эколайт" – первая компания, разработавшая устройства для защиты от дугового пробоя (УЗДП) среди отечественных конкурентов и организовавшая серийный выпуск на территории страны, рассказал руководитель учебного центра компании Сергей Буланенко.

Он добавил, что производство находится в Москве и Московской области, большинство комплектующих также российского производства.

На сайте уточнили, что со следующего года, согласно постановлению правительства РФ, УЗДП должны применяться при проектировании школ, общежитий, хостелов, детских садов и домов престарелых.

Ранее сообщалось, что предприятия особой экономической зоны "Технополис "Москва" нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза за первое полугодие. За первые два квартала этого года предприятия ОЭЗ произвели продукции в денежном выражении на 40,5 миллиарда рублей.

Кроме того, столичное предприятие лазерного оборудования Pokkels создало новую модель устройства для лазерной очистки металла мощностью 1,5 тысячи ватт. Прибор F-Clean Cw на 90% сделан из отечественных комплектующих.

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