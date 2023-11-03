Столичное предприятие разработало новое устройство для лазерной очистки металла

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичное предприятие лазерного оборудования Pokkels создало новую модель устройства для лазерной очистки металла мощностью 1,5 тысячи ватт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, новый прибор F-Clean Cw на 90% сделан из отечественных комплектующих. С его помощью можно удалять до 20 видов различных загрязнений с поверхности металла, например следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и другое. Мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду. Это особенно важно там, где нужна высокая производительность, сказал Овчинский.

Данная технология также применяется при подготовке поверхности к покрытию краской и лаком, очистке сварных швов, удалении граффити со стен, дезактивации радиационного загрязнения и для решения других задач. Этот метод считается эффективным и безопасным, потому что лазер не контактирует с поверхностью и не повреждает металл.

Как рассказал гендиректор компании Михаил Олегин, среди оборудования есть импульсные и непрерывные волоконные лазерные источники мощностью от 50 до 1,5 тысячи ватт, а также формфакторы. Изделия производятся на базе компании в столичном регионе, уточнил он.

Предприятие Pokkels с 2018 года производит высокотехнологичное лазерное оборудование. Оно подходит как для широкого круга клиентов, так и для индивидуальных решений. Кроме того, компания приспосабливает устройства для использования работами-помощниками.

Ранее сообщалось, что на российских предприятиях увеличат использование роботов. До 2030 года правительство планирует инвестировать в развитие робототехники 300 миллиардов рублей.

"Техно": на российских предприятиях увеличат использование роботов