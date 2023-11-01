Приборы контроля электроэнергии от столичного производителя установили на МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На электросетях тяговых станций и подстанций четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) установили приборы контроля электроэнергии от столичного производителя "Связь инжиниринг М". Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Производитель автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов разработал и поставил свыше 20 интеллектуальных счетчиков на восемь объектов МЦД-4. Эти системы помогают контролировать потребление энергии и передавать информацию о расходах по беспроводной сети диспетчерам", – указал он.

Приборы учета оснащены специальным радиомодулем дальнего действия, что позволяет контролировать объекты энергетики МЦД-4, подключенные к региональным электросетям, и рассчитывать потребление электричества. Подобные приборы уже установлены на станциях Очаково, Солнечная, Кутузовская, Кусково, а также на Курском вокзале, уточнил он.

"Для нашей компании важно быть частью таких масштабных и социально значимых проектов, как МЦД-4, который улучшил транспортное обслуживание жителей столицы, Подмосковья и других близлежащих населенных пунктов", – отметил гендиректор предприятия Петр Асаченков.

Ранее Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о том, что в Москве выпускается большое количество продукции для сферы железных дорог и метрополитена. В столице фирма "Циркон-сервис" выпускает вагоны повышенной комфортности класса люкс, а продукция компании "Спецкабель" используется для строительства новых станций метро.

Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог