Столичные инженеры изобрели кабель повышенной безопасности для социнфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания "Спецкабель" изобрела линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности для школ, поликлиник и торговых центов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Компания выпустила более 100 километров кабеля. Новинка была успешно протестирована и получила заключения для допуска в серийное производство.

Как пояснил начальник отдела разработок, главный конструктор предприятия Роман Кузнецов, кабель, созданный из безгалогенных полимерных материалов обладает улучшенными электрическими параметрами, имеет длительный срок эксплуатации и может использоваться на солнце и при повышенной влажности.

До этого столичное предприятие лазерного оборудования Pokkels создало новую модель устройства для лазерной очистки металла мощностью 1,5 тысячи ватт. Новый прибор F-Clean Cw на 90% сделан из отечественных комплектующих. С его помощью можно удалять до 20 видов различных загрязнений с поверхности металла.

