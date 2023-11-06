Товары более чем 300 столичных брендов представят на выставке-форуме "Россия"

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 300 столичных брендов, которые являются участниками программы "Сделано в Москве", представят свою продукцию на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Приобрести товары предпринимателей можно будет до 12 апреля следующего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Программа "Сделано в Москве" набирает популярность у производителей, сегодня ее участниками стали уже более четырех тысяч брендов. С момента создания проекта в сентябре 2022 года они регулярно принимают участие в различных мероприятиях и маркетах", – отметила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В павильоне № 33 для гостей открыт флагманский маркет, где представлена продукция 280 московских фирм в 15 категориях. Среди них есть книги, детские товары, ювелирные украшения, одежда, товары для дома и красоты, сувенирная продукция. Посетители могут купить подарки к Новому году, в феврале – ко Дню защитника Отечества, а в марте – к Международному женскому дню.

В павильоне № 75 будет работать шоурум одежды и аксессуаров, а также маркет ремесленников. Здесь можно будет купить товары свыше чем 20 столичных производителей.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"