05 ноября, 11:15Город
Почти 200 тыс человек посетили выставку-форум "Россия" на ВДНХ в первый день
Фото: пресс-служба ВДНХ
Почти 200 тысяч человек посетили Международную выставку-форум "Россия", проходящую на ВДНХ в Москве, в первый день ее работы. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
"Гостями Международной выставки-форума "Россия" в первый день стали более 190 тысяч человек", – указано в сообщении.
В День народного единства для посетителей прошли концерты, образовательные мероприятия, а также открылись новые павильоны и состоялись презентации.
Первым мероприятием форума "Россия" стал масштабный флешмоб. Посетители вместе с хореографами станцевали сразу на десяти площадках выставки. Помимо этого, в первый день выставки повара и рестораторы представили гостям блюда кухонь российских народов в рамках фестиваля "Россия – территория вкуса".
Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше пяти тысяч человек.
Также житель Псковской области, музыкант, виртуоз-балалаечник, лауреат премии министерства культуры РФ "Душа России" Константин Абабков на выставке-форуме "Россия" установил рекорд по продолжительности игры на балалайке. Он без перерыва играл больше часа, исполнил 60 композиций.
Кроме того, на выставке-форуме 5 декабря состоится церемония вручения премии "МыВместе". Во время мероприятия наиболее отличившемуся добровольцу вручат премию в номинации "Волонтер года".
На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"
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