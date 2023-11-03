Церемония вручения премии "МыВместе" пройдет на выставке "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония вручения премии "МыВместе" пройдет в рамках одноименного форума 5 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Отмечается, что в День добровольца в столице стартует Международный форум гражданского участия "МыВместе". Там же пройдет церемония награждения победителей премии "МыВместе", а также спецноминации этого года "Наставничество года".

В пресс-службе добавили, что во время мероприятия наиболее отличившемуся добровольцу вручат премию в номинации "Волонтер года". В последние четыре года ее вручал президент РФ.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, что десятки тысяч молодых людей уже посетили новые регионы РФ с волонтерскими и гуманитарными миссиями. Они оказывают поддержку семьям военнослужащих, потому что тем нужна забота и внимание. На данный момент свыше 130 тысяч семей получают помощь от волонтеров, добавила она.

Сейчас открыта регистрация на участие в форуме "МыВместе", заполнить форму можно на сайте.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Ее организовали, чтобы продемонстрировать важные достижения страны в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представят 89 регионов РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не сможет поучаствовать в церемонии открытия выставки "Россия" 4 ноября. По словам Пескова, глава государства посетит мероприятие в другой день.

Выставка-форум "Россия" начнет работу на ВДНХ 4 ноября