Песков заявил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума "Россия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не сможет принять участие в церемонии открытия выставки-форума "Россия" на ВДНХ 4 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства собирается посетить мероприятие в другой день.

"Президент побывает на ВДНХ в другой день, завтра иных публичных мероприятий не запланировано", – уточнил он.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ.

Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Сергей Собянин сообщил, что на выставке-форуме будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется Москва. На стенде города также можно будет узнать о новых тенденциях, которые задает столица, например, в экологии и здравоохранении.



Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной