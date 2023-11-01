Посетители выставки "Россия" на ВДНХ смогут пройти медосмотр с применением VR-технологий

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Посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти дистанционный медосмотр с применением VR-технологий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"В павильоне "Атом" 4 ноября в рамках экспозиции "Люди и города" с помощью технологии виртуальной реальности (VR-очки) гостям выставки будет предложено пройти дистанционный медицинский осмотр в цифровом здравпункте ФМБА России", – отмечается в сообщении.

Благодаря VR-очкам посетитель перенесется в цифровой здравпункт, который есть на предприятиях, где работники проходят предсменные и послесменные осмотры. Также с помощью таких очков можно виртуально оказаться на АЭС.

По данным агентства, в павильоне № 3 – площадке министерства спорта – Центр спортивной медицины ФМБА РФ продемонстрирует оборудование для медико-психологического сопровождения спортсменов российских сборных команд. В павильоне также будет представлен аппарат определения уровня предстартового стресса, тестирование на котором смогут пройти все желающие.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. По словам Сергея Собянина, выставка пройдет на 67 объектах ВДНХ. Кроме того, будет задействовано 265 тысяч "квадратов".

Градоначальник сказал, что на выставке-форуме "Россия" будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется Москва. На стенде города также можно будет увидеть новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.

Множество экскурсий проведут на международной выставке "Россия"