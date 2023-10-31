Собянин: международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября

Фото: russia.ru

Сергей Собянин рассказал, что на выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется столица. Об этом мэр Москвы сообщил в официальном телеграм-канале.

"На стенде города – центральной экспозиции павильона № 75 – Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица – становится комфортнее и безопаснее", – написал он.

Градоначальник отметил, что посетителей ожидает цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис. На стенде города также можно будет увидеть новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.

По словам Собянина, для регионов будут презентованы инновационные проекты, Москва поделится опытом – например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников.

Ранее Собянин сообщил, что Москва готова принять международную выставку-форум "Россия". Международная выставка-форум пройдет на 67 объектах ВДНХ, будет задействовано 265 тысяч "квадратов". Форум состоится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На нем выступят регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании, которые представят результаты своей работы.

До этого стало известно, что Владимир Путин не посетит открытие форума "Россия". Как уточнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, президент так или иначе посмотрит выставку.



На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"