Московский производитель заливочных машин начнет поставлять продукцию в пять стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "Полимер-комплекс" заключила контракты на поставку заправочных машин собственного производства в пять стран. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"В сентябре столичный производитель заливочных машин высокого давления для переработки любого типа пенополиуретана заключил контракты на поставки продукции в Пакистан, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Сейчас предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с различными компаниями из этих стран", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

Поддержку предприятию в вопросе экспорта оказывает центр "Моспром". Оборудование изготавливается полностью из отечественных комплектующих, которое обходится в три–четыре раза дешевле импортных аналогов.

Компания поставляет заливочные машины в Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Калининград, Омск, Нижний Новгород и другие города РФ, сообщил замгендиректора предприятия Валерий Тимохин.

Предприятие активно поддерживают столичные власти. Недавно город предоставил ему участок площадью 0,61 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта. Благодаря этому в Москве появятся 90 новых рабочих мест.

Ранее московская компания создала оборудование для безопасной перевозки вакцин. Прибор устанавливается на контейнер с грузом и отслеживает показатели безопасности. В рамках тестирования разработка уже показала высокую эффективность.

