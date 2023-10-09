Производство электрического оборудования более чем вдвое увеличили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство электрического оборудования с января по август в столице выросло на 104,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это во многом связано с ростом выпуска генераторов, электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств. Предприятия из Москвы выпускают контрольно-измерительную аппаратуру, аккумуляторные батареи, распределительные и осветительные приборы, кабели и другие устройства.

Ефимов подчеркнул, что производство трансформаторов и распределительных устройств, генераторов и электродвигателей увеличилось на 131,9%. На 6,7% выросло производство электрических ламп и осветительного оборудования, на 3,7% – кабелей и кабельной арматуры.

На данный момент в Москве работают более 130 производителей электрического оборудования. Они обеспечивают рабочими местами свыше 17 тысяч человек.

Помимо этого, предприятия отрасли отгрузили товары на общую сумму 170,9 миллиарда рублей с января по август, это более чем в 2,5 раза превышает показатель за восемь месяцев 2022-го, добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что подобное можно объяснить увеличившимся спросом на отечественную продукцию из-за ухода зарубежных производителей, а также системной поддержкой предприятий со стороны города.

Два предприятия, которые специализируются на выпуске кабельной продукции, имеют статус промышленного комплекса. Он дает доступ к значительным льготам. Кроме того, в сентябре Москва заключила с инвестором офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта.

До этого московские производители электрооборудования увеличили объем производства более чем в два раза за первые шесть месяцев этого года. Как отметил Ефимов, объем производства вырос на 106,6%.

Кроме того, объем промышленного производства в Москве вырос на 12,2% с января по август 2023 года. Рост был обеспечен за счет увеличения выпуска продукции в обрабатывающих отраслях.

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