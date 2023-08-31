Объем производства электрооборудования в Москве увеличили более чем в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские производители электрооборудования увеличили объем производства более чем в два раза за первые шесть месяцев этого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил заммэра города Владимир Ефимов, объем производства вырос на 106,6%.

"Таких темпов развития отрасли удалось добиться в том числе благодаря росту производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры", – объяснил он.

По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования. Там насчитывается 17 тысяч сотрудников.

Ассортимент выпускаемой продукции достаточно широк, добавил Ефимов. Это и приборы бытового назначения, и осветительная техника, и аккумуляторы, и кабельная арматура, а также многое другое.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский обратил внимание, что отечественное оборудование пользуется спросом и за рубежом. Он рассказал, что за полгода поставки электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросли в 4,5 раза, а генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого оборудования – в 3,9 раза.

Руководитель ведомства также добавил, что общий объем отгрузок увеличился на 40% – до 116,2 миллиарда рублей.

Ранее Ефимов сообщил, что в период с января по июнь текущего года объем продовольствия, отгруженного столичными предприятиями, вырос на 7,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Он добавил, что количество произведенной продукции за этот же период увеличилось на 21,5%, что свидетельствует о готовности предприятий Москвы к освоению новых рынков сбыта и последующему росту объема поставок.

Кроме того, производство мясной продукции увеличилось на 44%, а рыбы и морепродуктов – на 21,8%. Количество производимых кондитерских изделий возросло на 10,7%.



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