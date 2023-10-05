05 октября, 12:49Экономика
Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 12%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объем промышленного производства в Москве вырос на 12,2% с января по август 2023 года. Рост был обеспечен за счет увеличения выпуска продукции в обрабатывающих отраслях, передает портал мэра и правительства столицы.
Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, городские заводы продолжают стабильно развиваться. Обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 13,9%, уточнил он.
За восемь месяцев 2023 года в столице стали выпускать больше одежды, лекарств, запчастей для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что власти поддерживают столичные предприятия, благодаря чему они могут использовать различные механизмы для развития и продвижения бизнеса. По его словам, системные меры поддержки включают в себя порядка 20 инструментов.
"Сейчас мы создали чат-бот в мессенджере Telegram, который, например, поможет получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом", – отметил Овчинский.
Чат-бот в Telegram можно найти, если ввести в поисковой строке @Mosprom_helpbot.
Ранее стало известно, что в Москве в рамках 13 масштабных инвестиционных проектов строят промышленные и инфраструктурные проекты площадью свыше 300 тысяч "квадратов". Благодаря этому в городе появятся производства лекарств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования и другого, уточнил Ефимов.
Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве
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