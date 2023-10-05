Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем промышленного производства в Москве вырос на 12,2% с января по август 2023 года. Рост был обеспечен за счет увеличения выпуска продукции в обрабатывающих отраслях, передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, городские заводы продолжают стабильно развиваться. Обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 13,9%, уточнил он.

За восемь месяцев 2023 года в столице стали выпускать больше одежды, лекарств, запчастей для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что власти поддерживают столичные предприятия, благодаря чему они могут использовать различные механизмы для развития и продвижения бизнеса. По его словам, системные меры поддержки включают в себя порядка 20 инструментов.

"Сейчас мы создали чат-бот в мессенджере Telegram, который, например, поможет получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом", – отметил Овчинский.

Чат-бот в Telegram можно найти, если ввести в поисковой строке @Mosprom_helpbot.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках 13 масштабных инвестиционных проектов строят промышленные и инфраструктурные проекты площадью свыше 300 тысяч "квадратов". Благодаря этому в городе появятся производства лекарств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования и другого, уточнил Ефимов.

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