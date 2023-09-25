Москва предоставила 20 предпринимателям участки по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти предоставили участки по льготной ставке 20 предпринимателям для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предоставил 20 предпринимателям земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных предприятий. Так, в городе появятся новые производства пищевых продуктов, мебели, строительных материалов и другие", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Срок действия заключенных договоров составляет пять лет. Благодаря соглашениям инвесторы смогут сэкономить на аренде участков около 550 миллионов рублей.

Исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что город передает участки по льготной ставке для строительства промышленных объектов с 2022 года. С того момента инвесторы получили почти 70 гектаров земли на льготных условиях.

Реализация 20 МаИП позволит создать в Москве около 8,5 тысячи дополнительных рабочих мест, добавил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

До этого стало известно, что в рамках реализации МаИП в столице построят предприятия по производству архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков и кирпича. Они разместятся на участках общей площадью более 25 гектаров. Инвесторы вложат в реализацию более 4,3 миллиарда рублей и создадут свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

