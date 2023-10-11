Московские предприятия сэкономили более 500 млн рублей благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В национальном проекте "Производительность труда" принимают участие 19 предприятий московской электротехнической отрасли, из которых 11 уже завершили первый этап, внедрив методику бережливого производства на пилотном потоке. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

По ее словам, электротехническая промышленность активно развивается. Так, многие предприятия этой отрасли наращивают ассортимент и увеличивают объемы выпускаемой продукции, а также участвуют в процессах импортозамещения. Производители активно используют различные меры господдержки, включая инструменты нацпроекта "Производительность труда".

"За шесть месяцев они смогли увеличить выработку в среднем на треть, сократили время, затрачиваемое на рабочие процессы в пилотном потоке, на 36% и снизили неиспользуемые запасы на 33%. В результате их совокупный экономический эффект от участия в нацпроекте составил более 500 миллионов рублей", – добавила Багреева.

В частности, столичный производитель высоковольтной кабельной арматуры "Аркасил СК" смог оптимизировать производство муфт для высоковольтных кабелей. При помощи инструментов бережливого производства ему удалось внедрить новые стандарты обслуживания оборудования и потока единичных изделий, а также систему эффективной организации рабочих мест.

Благодаря данным мерам время производства одной муфты сократилось на 16%, а выработка на одного работника в час выросла на 60%. Кроме того, за счет увеличения пропускной способности пилотного потока организация получила экономический эффект в размере 80 миллионов рублей.

Помимо этого, московский производитель электрощитового оборудования "Элсин" регламентировал производственные операции и внедрил эффективную систему мотивации сотрудников, что позволило увеличить выработку на 12% и сократить неиспользуемые запасы в пилотном потоке на четверть – до 30 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие сэкономило более 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что производство электрического оборудования с января по август в столице выросло на 104,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это во многом связано с ростом выпуска генераторов, электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств.

До этого Сергей Собянин рассказал, что число производств в Москве увеличилось в 1,5 раза за последние 5 лет. По словам градоначальника, на многих столичных предприятиях также увеличивается объем выпуска продукции.

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года