Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития города на период с 2024 по 2026 год. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Ожидаем, что ежегодно производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5–7,5%, инвестиции в основной капитал – на 4,8–6,2%, оборот розничной торговли и объем платных услуг – на 2,7–3% и 4,3%, а валовой региональный продукт – на 2,5–3%", – отметил он.

Что касается уровня безработицы, планируется, что он так и останется рекордно низким, подчеркнул мэр Москвы.

Как отметил градоначальник, экономика столицы смогла адаптироваться в условиях санкций, которые недружественные страны ввели против РФ, и вернулась к устойчивому развитию. По словам Собянина, в настоящее время фиксируется рост деловой активности во всех сферах, в том числе в потребительском и производственном секторах.

Ранее мэр сообщил, что число производств в Москве увеличилось в 1,5 раза за последние 5 лет. Собянин также рассказал, что на многих столичных предприятиях также увеличивается объем выпуска продукции. С 2018 года в обрабатывающих отраслях производство продукции выросло в 2 раза.

Градоначальник подчеркнул, что московские компании успешно справляются с импортозамещением. Он добавил, что в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов наблюдаются прорывные разработки. Кроме того, в 2023 году столичные производители были отмечены в рамках премии PromMOSCOW Awards.



Мэр Москвы: в радиоэлектронике и приборостроении за пять лет открылись 184 компании