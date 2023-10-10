Московские заказчики сэкономили почти пять млрд рублей благодаря котировочным сессиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские заказчики смогли сэкономить почти пять миллиардов рублей с января по сентябрь 2023 года благодаря котировочным сессиям на портале поставщиков. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, которые длятся три, шесть или 24 часа. Подобные сделки позволяют предпринимателям заключать договоры и получать прибыль, а заказчикам – оперативно приобретать нужную продукцию по выгодной цене.

"Только за девять месяцев этого года на портале поставщиков было опубликовано 139,2 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены, которое составляло в среднем 14%, столичные заказчики сэкономили 4,7 миллиарда рублей", – сообщил Ефимов.

В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что принимать участие в котировочных сессиях могут не только московские предприниматели. С января по сентябрь среди участников были поставщики из Санкт-Петербурга, Калужской, Саратовской, Ярославской и других областей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Сейчас на платформе работают более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов РФ и свыше 310 тысяч поставщиков.

Ранее на портале поставщиков заработал новый сервис сравнения товаров. Благодаря ему можно сориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ). Пользователи сервиса смогут управлять списками сравнения. Из них можно удалять позиции, добавлять новые и создавать несколько списков.



Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций