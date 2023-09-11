Свыше тысячи столичных предпринимателей подали заявки на участие в "Академии инноваторов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше тысячи столичных предпринимателей подали заявки на участие в акселераторе "Академия инноваторов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

"Среди кандидатов есть и юные участники недавно прошедшего "Новатора Москвы" в возрасте от 16 до 18 лет, которые планируют и дальше развивать свои проекты и идеи для победы в конкурсе на премию Мэра в следующем году", – рассказал Фурсин.

Он уточнил, что прием заявок завершится 15 сентября, затем состоится их отбор, а непосредственно сама программа, организованная Агентством инноваций Москвы, стартует с 25 сентября.

Отмечается, что программа предназначена для тех, кто создает или только планирует создать технологический стартап. Она призвана развить в участниках нестандартное мышление, а также привить им рационализаторские подходы в вопросах создания и вывода на рынок инновационных продуктов.

Программа "Академии инноваторов" состоит из различных лекций, мастер-классов, конференций и взаимодействия с экспертами. Она позволяет предпринимателям получить не только теоретические, но и практические знания. Так, в рамках персонального трека участники могут полностью подготовиться к выводу своего продукта на рынок.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимин, в рамках которой провели больще 300 встреч с зарубежными партнерами.

