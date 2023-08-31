На московском портале поставщиков заработал сервис сравнения товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На московском портале поставщиков заработал новый сервис сравнения товаров. Благодаря ему можно сориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ).

По словам замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дмитрия Тетушкина, в каталоге присутствует более 2 миллионов позиций, в которые входят структурированные характеристики с описанием товара. Данный сервис помогает заказчикам быстро анализировать предложения поставщиков.

"Теперь пользователям больше не нужно запоминать характеристики каждого товара и переключаться между вкладками. Сравнить технически сложные товары с большим количеством характеристик и увидеть результат сравнения можно на одной странице", – подчеркнул замруководителя департамента.

Пользователи сервиса могут управлять списками сравнения. Из них можно удалять позиции, добавлять новые и создавать несколько списков.

"Важно отметить, что для удобства предпринимателей списки сравнения автоматически сохраняются в личном кабинете. Новый сервис позволит заказчикам проводить более развернутый анализ предложений поставщиков для формирования цены, а поставщикам – эффективнее выстраивать стратегию продаж", – отметил замруководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для добавления позиции в список сравнения необходимо выбрать товар, после чего нажать на значок сравнения. После этого система запомнит товары и создаст список. Попасть в него можно нажатием на указатель в начале страницы или в разделе "Электронный магазин" личного кабинета по вкладке "Мои списки сравнения".

Портал поставщиков открылся в 2013 году. Его создали для автоматизации закупок малого объема. На сегодняшний день на сервисе работают заказчики из 40 регионов страны и более 310 поставщиков.

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