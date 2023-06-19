В Минэкономразвития сообщили, что уровень МСП в России превысил допандемийные показатели

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Уровень развития малого и среднего бизнеса в России в настоящее время превышает показатели, которые фиксировались еще до начала пандемии, отметила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Сейчас это порядка 6 миллионов 250 тысяч юрлиц, 3 миллиона индивидуальных предпринимателей и более 7,5 миллиона самозанятых", – уточнила она.

Однако Илюшникова обратила внимание, что представители малого бизнеса сейчас могут испытывать трудности с логистикой, а также сталкиваться с нехваткой кадров и разрывом кооперационных цепочек.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что число предприятий малого и среднего предпринимательства в столице увеличилось на 7,8% за год и составило 868 тысяч к началу апреля. Он добавил, что число индивидуальных предпринимателей выросло на 6,5% – почти до 478 тысяч.

Отмечалось, что около 109 тысяч представителей малого и среднего бизнеса (12,5%) занимаются в столице научной, технической или профессиональной деятельностью. 10,4%, или 90,7 тысячи, представляют сферу строительства.



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