Число действующих юридических лиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

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Количество действующих юридических лиц увеличилось на 6,5% за этот год в столице, на 1 мая 2023 года их число превысило 596 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"Количество зарегистрированных юридических лиц в Москве устойчиво растет, при этом второй год подряд число созданных юрлиц превышает количество ликвидированных. Так, за январь – апрель текущего года в столице зарегистрировано почти 32 тысячи компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года", – рассказал он в рамках ПМЭФ-2023.

Ефимов добавил, что за данный период прекратили работу 10,2 тысячи юрлиц, что на 55,3% меньше, чем в прошлом году.

По его словам, эта динамика свидетельствует о том, что в столице были созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.

Одними из главных факторов роста числа юрлиц в городе стали импортозамещение, развитие внутреннего туризма, создание новых мест для работы субъектов малого и среднего предпринимательства, считает заммэра.

Ефимов добавил, что в том числе количество юридических лиц растет за счет городских инвестиций в развитие качественной инфраструктуры. Например, в сданных в прошлом году домах, возведенных по программе реновации, для коммерческих целей уже используется больше половины нежилых помещений, или в среднем три объекта на каждый такой дом.

Ранее Ефимов сообщал, что число предприятий малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось на 7,8% за год и составило 868 тысяч к началу апреля. Он добавил, что число индивидуальных предпринимателей выросло на 6,5%, почти до 478 тысяч к началу апреля.

Отмечалось, что около 109 тысяч представителей малого и среднего бизнеса (12,5%) занимаются в столице научной, технической или профессиональной деятельностью. 10,4%, или 90,7 тысячи, представляют сферу строительства.



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