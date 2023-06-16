Путин поручил правительству РФ проработать льготный переходный режим налогов для бизнеса

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Граждан, которые занимаются дроблением малого бизнеса, необходимо не ловить и привлекать к ответственности, а поддержать их переход в другую категорию, для чего стоит создать льготный переходный режим. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент поручил проработать льготный переходный режим налогов для компаний, переходящих из малой категории в среднюю. Он подчеркнул, что при переходе предприниматели теряют возможность пользоваться льготными режимами налогообложения.

"Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию. Это просто нерентабельно, поэтому компании прибегают к разным ухищрениям, чтобы остаться в секторе МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса", – объяснил Путин.

Наилучший путь решения проблемы в виде дробления бизнеса – это оказание помощи и поддержки, а также создание условий для плавного перехода компаний в другие категории, отметил российский лидер.

"Я прошу правительство в начале следующего года представить предложения на этот счет, включая запуск льготного переходного режима налогообложения", – сказал Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что бизнес, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, вообще не нужно проверять как в плановом, так и в не плановом порядке.

Он отметил, что для таких компаний достаточно проведения профилактических мероприятий.



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