Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В столице запустили три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых.

Для заемщиков, которые используют в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%.

Для высокотехнологичных стартапов МИК ставка по венчурным кредитам составит 10%. Чтобы сделать такой займ еще доступнее, город компенсирует 15% от суммы основного долга.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем производства в обрабатывающих отраслях столичной промышленности в 2018–2022 годах вырос почти в два раза. Мэр рассказал о программе льготного кредитования данной сферы.

По его словам, с начала текущего года прирост составил 11,1%. Мэр объяснил, что достичь показателей такого уровня получилось через повышение привлекательности Москвы для создания и развития промышленных предприятий. Он обратил внимание, что в столицу поступают много инвестиций и эти вложения быстро окупаются.

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