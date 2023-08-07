Собянин: с начала года Москва оказала помощь свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов", – пояснил мэр.

Собянин напомнил, что весной текущего года в столице запустили пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Первые договоры на таких условиях заключили в июне с институтом нефтегазовых технологий "ГеоСпектр" и разработчиком программного обеспечения для медучреждений "Интерин-Технологии".

Благодаря возможности "ГеоСпектр" смог привлечь в производство 16,3 миллиона рублей, которые направил на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для интерпретации данных, а разработчик "Интерин-Технологии" потратил 50 миллионов рублей на пополнение оборотных средств.

В 2023 году гранты в столице начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что доля субъектов МСП в Москве выросла до 90%. На столицу приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России – около 900 тысяч. В 2022 году бесплатную помощь от столичных властей получили более 110 тысяч малых и средних предприятий.

