Доля субъектов малого и среднего бизнеса в Москве выросла до 90%

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Доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Москве выросла до 90%, несмотря на пандемию COVID-19 и западные санкции. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России – около 900 тысяч. Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают рабочими местами три миллиона москвичей. Город, в свою очередь, предоставляет сегменту меры поддержки. В 2022 году бесплатную помощь от столичных властей получили более 110 тысяч предпринимателей.

Финансовую поддержку от правительства в прошлом году получили 13 тысяч предпринимателей. Из них 2,9 тысячи человек оформили гранты и субсидии, 8 тысяч – займы на льготных условиях.

В 2023 году представители МСП могут воспользоваться новой мерой поддержки – зонтичным поручительством. При оформлении займа поручительство на себя возьмет "Корпорация "МСП", а субъект получит финансирование.

Помимо этого, предприниматели могут оформить кредит по ставке 10% годовых. Их будут выдавать на реализацию проектов в приоритетных отраслях субъектам МСП, включенным в реестр стартапов и технологических компаний.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что малый и средний бизнес выкупил у города восемь тысяч арендуемых помещений с 2011 года. Выкупить участки можно без участия в аукционах по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. Больше всего малый и средний бизнес приобретал помещения в центре, на севере и юге Москвы.



Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города