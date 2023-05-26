Собянин рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил московских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Соответствующий пост он опубликовал в своем блоге.

"Почти 900 тысяч предприятий – каждый седьмой малый и средний бизнес России. Более 3 миллионов работников и 1,3 миллиона самозанятых – больше половины работающих в Москве людей", – указал мэр.

Градоначальник напомнил, что 26 мая в стране отмечается этот праздник. Он представляет особое значение для столицы, поскольку предпринимательство является главным двигателем развития города, объяснил он.

"Поздравляю с праздником московских бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города", – добавил Собянин.

Также мэр рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в столице. Так, в прошлом году правительство Москвы поддержало более 16,5 тысячи предпринимателей на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

В рамках программ льготного кредитования было заключено более 15,9 тысячи договоров, а общий объем привлеченного финансирования показал значения в свыше 246,8 миллиарда рублей.

"На региональном и федеральном уровнях заключено 6,6 тысячи договоров поручительства. Приоритетными направлениями поддержки являются производственная сфера, инновации и экспорт. Предоставлено 2,9 тысячи субсидий и грантов на общую сумму 4 миллиарда рублей", – написал градоначальник.

В этом году за счет выделенной субсидии "Корпорация МСП" возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы субъект МСП Москвы получил финансирование на развитие бизнеса. Программа предоставит возможность расширить доступ столичных малых и средних предприятий к заемному финансированию. Собянин указал, что запустить такую программу планируется в третьем квартале 2023 года.

Кроме того, правительство столицы совместно с "Корпорацией МСП" разработало новую программу поддержки, которая будет ориентирована на инновационный бизнес. Согласно информации, стартапы из числа субъектов малых и средних предприятий получат венчурные кредиты по ставке не более 10% годовых. Такая мера позволит привлечь около 300 миллионов рублей финансирования.

"Вместе с Роспатентом и Минэкономразвития РФ реализуем пилотный проект по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства Москвы кредитов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности", – продолжил Собянин.

Он сообщил, что в ближайший период планируется привлечь дополнительные банки-партнеры. В настоящее время эксперты из аккредитованных организаций оценивают первые заявки на получение кредитов, заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником. По словам градоначальника, в 2022 году в музеях и на выставках побывали 25 миллионов гостей. Такой повышенный интерес к музеям стал результатом осуществления интересных городских проектов, подчеркнул он.