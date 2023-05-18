Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником.

"В Москве больше 440 музеев и выставочных залов – это один из самых высоких показателей в мире", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в 2022 году в музеях и на выставках побывали 25 миллионов гостей. Такой повышенный интерес к музеям стал результатом осуществления интересных городских проектов, а также уникальных выставок и внедрения современных технологий.



Собянин подчеркнул, что ежемесячно каждую третью неделю проходит акция "Московская музейная неделя", на которой можно бесплатно посетить музеи города. Кроме того, каждый год проходит акция "Ночь в музее". В 2023 году акция откроет свои двери с 20 по 21 мая в онлайн- и офлайн-форматах.



Мэр добавил, что особое внимание уделяется популяризации музеев и выставок среди детей и молодых людей. Так, проект "Музеи – детям" реализован для всех московских учеников, которые могут бесплатно посещать городские площадки, где узнавать о российской и мировой культуре.



Собянин отметил, что Москва, которой уже 875 лет, является огромным музеем под открытым небом, так как город наполнен великолепными историческими улицами, усадьбами и музеями-заповедниками.



"В этой масштабной и важной работе огромную роль играют сотрудники музеев. Вы – настоящие профессионалы, влюбленные в историю. Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!" – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин пригласил москвичей на мероприятия в честь четвертого дня рождения Музея славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Градоначальник добавил, что жители и гости столицы приглашаются на мероприятия 24 мая. В тематических зонах них посетителям расскажут о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью.

