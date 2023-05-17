Собянин пригласил горожан на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин пригласил москвичей на мероприятия в честь четвертого дня рождения Музея славянской письменности "Слово" на ВДНХ.



"Здесь несколько тематических зон. В них рассказывают о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что посетителям покажут оригиналы азбук, букварей и прописей XIX–XX веков. Кроме того, гости смогут увидеть макеты православного храма X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и врата из Богородице-Рождественского собора в Суздале с сюжетами из Нового Завета.

Градоначальник добавил, что жители и гости столицы приглашаются на мероприятия 24 мая. Желающие могут посетить иммерсивную театральную постановку "Сначала было слово", где актеры совместно со зрителями изучат роль слова в различных жизненных ситуациях.



Также для посетителей состоится обзорная экскурсия "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней", на которой можно узнать о первых алфавитах, древних литературных произведениях, а также побывать в печатной мастерской.

На тематической экскурсии "1 160 лет славянской письменности", гостям расскажут, как появился современный алфавит и об особенностях языка.

Собянин уточнил, что музей проведет разные мероприятие и в другие даты. Всего за 4 года было организовано 5 тысяч мастер-классов, экскурсий, лекций и театральных постановок.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в субботу, 27 мая, в рамках просветительской акции "Библионочь" в Москве состоится свыше 700 мероприятий.

Для гостей мероприятия свои двери откроют свыше 140 библиотек, а также культурные центры, музеи, театры и другие площадки. Все лекции, спектакли и концерты в учреждениях культуры будут проходить с 18:00 до 02:00.

