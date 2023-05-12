Более 220 мероприятий пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее" в этом году

Фото: ГБУКиДО г. Москвы "Мультимедийный комплекс актуальных искусств"

Больше 220 мероприятий проведут столичные культурные площадки 20 мая в рамках познавательной акции "Ночь в музее". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"В этом году "Ночь в музее" пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях – всего более 220 предложений", – рассказала вице-мэр.

Кроме того, экспозиции многих музеев жители и гости столицы смогут изучить самостоятельно. Акция начнется в следующую субботу в 19:00 и продлится до полуночи, некоторые учреждения будут работать дольше. В рамках акции на ее сайте также появятся видеоэкскурсии, в которых знаменитости расскажут о своих любимых местах в Москве.

Что касается очных мероприятий, то, например, в музее-заповеднике "Коломенское" 20 мая в 19:00 пройдет интерактивное занятие "Исследуем Государев двор в Коломенском", участникам которого нужно будет выполнить творческие задания в роли археологов, историков и строителей. А в 21:00 в "Царицине" состоится 45-минутная прогулка по усадьбе.

Программа Музея космонавтики между тем будет посвящена 100-летию группы художников-космистов "Амаравелла". В нее войдут фортепианный концерт, поэтическое выступление и хореографическое представление.

Мероприятия для гостей запланировали также Мемориальный дом-музей академика Королева, дом-музей Марины Цветаевой и научно-просветительский центр Музея Булгакова на Арбате. В последнем актеры в роли котов Бегемотов прочтут отрывки из романа "Мастер и Маргарита", проведут экскурсии и сеансы игры в Шахматы.

Ежегодная акция "Ночь в музее" состоится в Москве 20 мая. По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, в нем примет участие большинство подведомственных музеев, которых насчитывается 102. На некоторые мероприятия культурных площадок потребуется предварительная регистрация.



Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая