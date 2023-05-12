Собянин рассказал об итогах II Московской недели интерьера и дизайна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 650 российских компаний из дружественных стран предложили жителям столицы дизайнерские решения на ВДНХ. Мероприятие смогли посетить 253 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

"На 46% больше брендов, на 20% больше посетителей, чем в ноябре 2022 года – на первом подобном мероприятии в Москве", – сообщил он.

Посетители выставки могли изучить большой ассортимент мебели, декора, отделки, света, посуды и керамики, дверей, окон, витражей и многого другого. На выставке также демонстрировали новинки, которые можно было опробовать, отметил Собянин.

"По просьбам гостей в этом году Неделя была дополнена новым форматом – магазином товаров для дома, открытом в 55 павильоне ВДНХ. Производители представили более 1 000 видов продукции для интерьера, многие из которых продавались с хорошими скидками", – рассказал градоначальник.

На мероприятии были организованы деловая и образовательная программы, в которые вошли более ста тематических сессий, они представляли интерес для широкой публики. Специалисты рассказывали о перспективах отраслей в РФ и мире, о подходах к дизайну в домах и деловых помещениях и о другом.

В рамках программы смогли выступить 152 российских и 11 международных спикеров, в том числе дизайнер Джулиана Лима Васконселлос и ее коллега из ЮАР Тристан де Плесси, добавил Собянин.

"Важный экономический итог II Московской недели интерьера и дизайна – 17 подписанных соглашений на общую сумму более 13,8 миллиарда рублей", – подчеркнул он.

По словам Собянина, среди важных и крупных совместных проектов мэр выделил производство мебели и оборудования для детей, благоустройство экологичного парка и строительство хоккейного манежа.

Представители компаний, занимающихся строительными материалами, объединятся для дальнейшей разработки и проведения испытаний облегченной сухой смеси, отметил он.

"Результаты вполне достойные и даже вдохновляющие. Поэтому отныне Московская неделя интерьера и дизайна станет традиционной. Ждем гостей на следующем мероприятии", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин сообщал, что более 100 событий пройдут в столице с 17 по 31 мая в рамках проекта "Время добра". Мероприятия будут проходить в том числе и во всех волонтерских окружных центрах "Доброе место".

Все участники смогут посадить растения в парках города, принять участие в спортивных мероприятиях и донорских акциях, а также научатся оказывать первую помощь.

