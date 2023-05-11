Всемирный фестиваль молодежи состоится в РФ с 29 февраля по 7 марта 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов организуют в период с 29 февраля по 7 марта следующего года. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.

"(Фестиваль. – Прим. ред.) у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады", – заявил он в ходе первого собрания организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи.

Вместе с этим Кириенко предложил организовать мероприятие в федеральной территории "Сириус" и снизить планку возраста участников. По его мнению, это необходимо, чтобы присоединиться к фестивалю могли в том числе представители Российского движения детей и молодежи.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому Всемирный фестиваль молодежи пройдет на территории России в феврале – марте 2024 года. Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев представить меры для подготовки и проведения мероприятия.

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