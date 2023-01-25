97% россиян хотели бы вернуться в студенчество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Примерно 97% жителей России хотели бы вернуться в студенческие годы. Сообщает RT со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования", подготовленное к Татьяниному дню.

Большинство опрошенных скучают по студенчеству. Только 2% респондентов заявили, что не хотели бы вернуться в этот период. Также 1% участников опроса затруднились ответить.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что для 91% этот период жизни связан с беззаботностью, для 63% респондентов он ассоциируется с дружбой, а для 42% опрошенных россиян – с новыми знакомствами и поездками.

Также 17% заявили, что для них студенчество связано с сильной нехваткой сна и сессиями, для 21% – с дипломом. 11% респондентов признались, что у них годы в университете ассоциируются с госэкзаменами.

В ходе исследования 34% опрошенных рассказали, что продолжают работать по специальности. При этом 28% респондентов она никак не пригодилась.

"Из тех, кто не работает по полученной специальности, 38% сменили сферу в первый год после выпуска, 27% – в течение первых трех лет", – говорится в исследовательской работе.

На второе высшее после смены профессии поступили 18% опрошенных, сделали выбор в пользу курсов 7% респондентов.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что большая часть российских студентов тратят за месяц до 30 тысяч рублей. В исследовании говорится, что самыми тяжелыми для студентов являются траты на питание, транспорт и жилье, так как треть из них переехали ради учебы в другие города.

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