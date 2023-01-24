Путин пообщается со студентами МГУ и посетит новый корпус вуза в Татьянин день

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Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, пообщается со студентами Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"25 января в День российского студенчества президент посетит ведущий вуз страны – МГУ имени М. В. Ломоносова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства не только пообщается с учащимися, но и осмотрит новый учебно-практический корпус вуза, а также ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что 25 января в Москве откроют корпуса "Ломоносов" и "Междисциплинарный" Научной долины МГУ.

Как рассказал ректор вуза Виктор Садовничий, всего на территории комплекса построят девять кампусов по 80 тысяч квадратных метров каждый. По его словам, уже сейчас порядка 800 компаний выразили желание работать в долине.



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