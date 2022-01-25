Путин посоветовал первокурсникам МГУ не злоупотреблять медовухой в Татьянин день

14:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин на онлайн-встрече с российскими студентами посоветовал первокурсникам МГУ имени Ломоносова не злоупотреблять медовухой в Татьянин день.
Президент поздравил студентов с праздником и обратил внимание на школьников, которые готовятся к поступлению в университеты, а также тех, кто уже закончил обучение, отметив огромное значение верности студенческому братству.
"Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Неслучайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров", – добавил Путин.
Ранее сообщалось, что 25 января студенты очной формы обучения могут бесплатно посетить катки в столичных парках. Кроме того, на ВДНХ студенты и Татьяны смогут сходить в центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки.
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