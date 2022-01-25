Московская канатная дорога сделала бесплатный проезд для Татьян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Татьяны смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге на Воробьевых горах 25 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для получения права на бесплатную поездку Татьянам нужно будет показать паспорт на кассе. Студенты же смогут прокатиться на канатной дороге со скидкой в размере 50%.

Канатная дорога будет работать 25 января до 21:00.

Ранее сообщалось, что 25 января студенты очной формы обучения могут бесплатно посетить катки в столичных парках.

На ВДНХ студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки.

