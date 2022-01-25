Татьянин день – 2022: традиции и история праздника

25 января в России отмечают Татьянин день. В столице для именинниц и студентов в этот день бесплатно будут работать катки и целый ряд музеев. Рассказываем, какие еще привилегии они получат, и выясняем, какая связь между Татьянами и студентами.



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История праздника

Праздник Татьянин день имеет религиозные корни и отсылает к имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской. По преданию, девушку казнили в 226 году 12 января по старому стилю или 25 января по новому. В России изначально этот христианский праздник отмечали только в храмах.

25 января 1755 года дата обрела еще и общенародный смысл. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Императорского Московского университета. Его покровительницей стала считаться святая Татьяна. Со временем день рождения университета трансформировался в праздник российского студенчества. В 1917 году вуз переименовали в МГУ.

После революции о празднике забыли. Лишь с 25 января 2005 года в России День российского студенчества стал официальной памятной датой, хотя в народе он так и остался Татьяниным днем.



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Приметы и традиции Татьяниного

Традиционно российские студенты в этот день посещают домовые храмы мученицы Татьяны, где служится молебен. Например, в Москве студенты идут на молебен в Татьянинский храм на Моховой. В последние годы появилась еще одна традиция, ректор МГУ разливает для студентов медовуху. Массовые гулянья студентов проходят не только в Москве, но и по всей России.

Всех Татьян 25 января принято поздравлять с именинами, им дарят цветы, конфеты и открытки. Исторически с этой датой связано много примет. Одна из них: "Если на Татьяну морозно, то будет хороший урожай. А если пойдет метель, то наоборот". Или такая: "Если солнце проглянет рано, значит, птицы пораньше прилетят весной".



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Москва поздравляет Татьян

В 2022 году 25 января студенты очной формы обучения смогут пройти на катки в московских парках бесплатно. Бесплатными для студентов будут катки во всех парках, подведомственных департаменту культуры города. В том числе в Парке Горького, в Измайловском и Таганском парках, в садах "Эрмитаж" и имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.

Учитывая эпидемическую ситуацию в Москве, бесплатные билеты нужно оформлять онлайн на сайте соответствующего парка. При входе на каток понадобится показать студенческий билет. Такие же условия распространяются и на посетительниц с именем Татьяна. Воспользоваться льготным проходом они смогут, если покажут удостоверяющий личность документ с фотографией.

Парки приурочили ко Дню студента ряд онлайн-мероприятий. В парке "Сокольники" пройдет лекция о том, как избежать проблем со спиной, а в Таганском парке в прямом эфире проведут занятие на тему "Психология в студенческие годы".

На медиафасаде Останкинской башни в течение всего 25 января будут транслировать праздничную видеоткрытку в честь Дня студента. Учащиеся же получат скидку 10% на все меню в кафе на Останкинской башне.

На ВДНХ 25 января студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки. В этот день для студентов будет бесплатной экскурсия по новой экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы.

