Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:03

Катки в столичных парках будут бесплатными для студентов 25 января

досуг город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

25 января вход на катки в парках Москвы будет бесплатным для студентов очной формы обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Бесплатными для студентов будут катки во всех парках, подведомственных столичному департаменту культуры, в частности в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, в саду имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.

То же самое касается посетительниц с именем Татьяна. Для этого им нужно будет предъявить удостоверяющий личность документ с фотографией.

Помимо этого, по случаю Дня студента парки подготовили онлайн-мероприятия. Например, парк "Сокольники" проведет лекцию о том, как избежать проблем со спиной, а в Таганском парке в прямом эфире пройдет занятие на тему "Психология в студенческие годы".

Ранее в Парке Горького стартовал Международный фестиваль "Снег и лед в Москве". В нем принимают участие профессиональные скульпторы из разных стран мира и более 20 городов России. Ожидается, что по итогам фестиваля на нем представят больше 70 объектов из снега и льда.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать