Катки в столичных парках будут бесплатными для студентов 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

25 января вход на катки в парках Москвы будет бесплатным для студентов очной формы обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Бесплатными для студентов будут катки во всех парках, подведомственных столичному департаменту культуры, в частности в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, в саду имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.

То же самое касается посетительниц с именем Татьяна. Для этого им нужно будет предъявить удостоверяющий личность документ с фотографией.

Помимо этого, по случаю Дня студента парки подготовили онлайн-мероприятия. Например, парк "Сокольники" проведет лекцию о том, как избежать проблем со спиной, а в Таганском парке в прямом эфире пройдет занятие на тему "Психология в студенческие годы".

Ранее в Парке Горького стартовал Международный фестиваль "Снег и лед в Москве". В нем принимают участие профессиональные скульпторы из разных стран мира и более 20 городов России. Ожидается, что по итогам фестиваля на нем представят больше 70 объектов из снега и льда.

