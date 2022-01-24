Катки в столичных парках будут бесплатными для студентов 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы
25 января вход на катки в парках Москвы будет бесплатным для студентов очной формы обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.
Бесплатными для студентов будут катки во всех парках, подведомственных столичному департаменту культуры, в частности в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, в саду имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.
То же самое касается посетительниц с именем Татьяна. Для этого им нужно будет предъявить удостоверяющий личность документ с фотографией.
Помимо этого, по случаю Дня студента парки подготовили онлайн-мероприятия. Например, парк "Сокольники" проведет лекцию о том, как избежать проблем со спиной, а в Таганском парке в прямом эфире пройдет занятие на тему "Психология в студенческие годы".
Ранее в Парке Горького стартовал Международный фестиваль "Снег и лед в Москве". В нем принимают участие профессиональные скульпторы из разных стран мира и более 20 городов России. Ожидается, что по итогам фестиваля на нем представят больше 70 объектов из снега и льда.
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