Минобрнауки РФ может обновить рекомендации о формате учебы в вузах к февралю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство науки и высшего образования РФ может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по осуществлению учебного процесса в российских вузах в связи с ухудшением обстановки с COVID-19, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев на Гайдаровском форуме.

Он уточнил, что на данный момент у студентов проходит сессия, поэтому такого массового скопления людей в учебных заведениях нет.

"К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие", – отметил Афанасьев.

До этого заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку. Специалист подчеркнул, что такая мера поможет в борьбе с распространением "Омикрон"-штамма.

При этом перевод сотрудников на такой формат работы, по его словам, не означает локдаун.

Ранее решение о переводе части сотрудников на удаленку принял Сбербанк. По словам главы банка Германа Грефа, с 17 января удаленно будут работать 50% сотрудников.