Врач рассказал, как замедлить всплеск заболеваемости "Омикроном" в Москве

В России снова наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. На фоне распространения штамма "Омикрон" столичные власти допустили введение дополнительных ограничений. Отмечается, что такие решения понадобятся в случае, если городская система здравоохранения окажется перегруженной. Рассказываем, что нужно делать жителям столицы, чтобы замедлить всплеск заболеваемости.



Москва в зоне риска?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что из-за "Омикрона" столица первой столкнется с ростом заболеваемости. По последним данным, в России выявлено более 600 случаев заражения новой мутацией, большая часть которых приходится на Московский регион.

Ранее Сергей Собянин также спрогнозировал рост заболеваемости в столице в ближайшие 7–10 дней. Он добавил, что при необходимости в городе выделят дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "Омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон", это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска", – сказал Собянин.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что если уровень загрузки системы здравоохранения окажется высоким, то в городе могут ввести новые ограничения. По его словам, сейчас преждевременно говорить, какие именно механизмы власти будут применять. Однако их набор уже понятен – все они были ранее проработаны, уточнил Ефимов.

"На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости. Поэтому в этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости. Но самое главное даже не уровень заболеваемости, а количество госпитализаций", – сказал он.

Ефимов добавил, что существуют предположения, что при новой мутации вируса количество госпитализаций несколько ниже. Однако эти данные пока нельзя считать абсолютно достоверными.





Владимир Ефимов заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Поэтому здесь, соответственно, будем принимать оперативное решение по введению или не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения.

В России за минувшие сутки выявили 21 155 новых случаев заражения COVID-19. Из них на Москву пришлось 5 490 пациентов.



Как замедлить всплеск заболеваемости?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что замедлить всплеск заражения штаммом "Омикрон" можно двумя способами. Первый – вакцинация и ревакцинация населения.

"Сейчас понятно, что вакцинация минимум на 3–4 месяца защищает от "Омикрона". Люди вообще не заражаются или болеют в очень легкой форме: буквально один день может быть заложен нос, два часа – повышенная температура. И все – человек выздоравливает", – пояснил специалист.

Второй способ избежать заболевания – это повсеместное использование средств индивидуальной защиты, причем в случае с новым штаммом лучше подойдут респираторы, подчеркнул аллерголог-иммунолог.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Можно использовать сертифицированные респираторы N95 или FFP3. По этому пути пошла, например, Германия. Есть одноразовые респираторы, их надо периодически менять. Есть многоразовые, но со сменными фильтрами, которые лучше сразу закупить в достаточном количестве для замены.

По его словам, подобные средства защиты лучше использовать постоянно, если человек выходит из дома, в общественном транспорте и на рабочем месте, в офисе.

"Если это большие сборочные цеха, то там меньше шанс заразиться. Если это офисное помещение, то там передача коронавируса идет со свистом, особенно когда люди сидят нос к носу. В этом случае даже при одном заразившемся заболеет весь отдел", – предупредил врач.

Кроме того, Владимир Болибок посоветовал в нынешних условиях реже находиться в закрытых помещениях. Эксперт считает, что столовые, буфеты и другие пункты общественного питания, где люди по определению находятся без масок, – это зоны повышенной опасности. Также нужно соблюдать осторожность в общественном транспорте, заключил специалист.