Врач рассказал, как замедлить всплеск заболеваемости "Омикроном" в Москве

В России снова наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. На фоне распространения штамма "Омикрон" столичные власти допустили введение дополнительных ограничений. Отмечается, что такие решения понадобятся в случае, если городская система здравоохранения окажется перегруженной. Рассказываем, что нужно делать жителям столицы, чтобы замедлить всплеск заболеваемости.
Москва в зоне риска?
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что из-за "Омикрона" столица первой столкнется с ростом заболеваемости. По последним данным, в России выявлено более 600 случаев заражения новой мутацией, большая часть которых приходится на Московский регион.
Ранее Сергей Собянин также спрогнозировал рост заболеваемости в столице в ближайшие 7–10 дней. Он добавил, что при необходимости в городе выделят дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "Омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "Омикрон", это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска", – сказал Собянин.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что если уровень загрузки системы здравоохранения окажется высоким, то в городе могут ввести новые ограничения. По его словам, сейчас преждевременно говорить, какие именно механизмы власти будут применять. Однако их набор уже понятен – все они были ранее проработаны, уточнил Ефимов.
"На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости. Поэтому в этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости. Но самое главное даже не уровень заболеваемости, а количество госпитализаций", – сказал он.
Ефимов добавил, что существуют предположения, что при новой мутации вируса количество госпитализаций несколько ниже. Однако эти данные пока нельзя считать абсолютно достоверными.
В России за минувшие сутки выявили 21 155 новых случаев заражения COVID-19. Из них на Москву пришлось 5 490 пациентов.
Как замедлить всплеск заболеваемости?
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что замедлить всплеск заражения штаммом "Омикрон" можно двумя способами. Первый – вакцинация и ревакцинация населения.
"Сейчас понятно, что вакцинация минимум на 3–4 месяца защищает от "Омикрона". Люди вообще не заражаются или болеют в очень легкой форме: буквально один день может быть заложен нос, два часа – повышенная температура. И все – человек выздоравливает", – пояснил специалист.
Второй способ избежать заболевания – это повсеместное использование средств индивидуальной защиты, причем в случае с новым штаммом лучше подойдут респираторы, подчеркнул аллерголог-иммунолог.
По его словам, подобные средства защиты лучше использовать постоянно, если человек выходит из дома, в общественном транспорте и на рабочем месте, в офисе.
"Если это большие сборочные цеха, то там меньше шанс заразиться. Если это офисное помещение, то там передача коронавируса идет со свистом, особенно когда люди сидят нос к носу. В этом случае даже при одном заразившемся заболеет весь отдел", – предупредил врач.
Кроме того, Владимир Болибок посоветовал в нынешних условиях реже находиться в закрытых помещениях. Эксперт считает, что столовые, буфеты и другие пункты общественного питания, где люди по определению находятся без масок, – это зоны повышенной опасности. Также нужно соблюдать осторожность в общественном транспорте, заключил специалист.