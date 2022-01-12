Иммунолог рассказал о смертельно опасных тенденциях "Омикрона"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом "Омикрон" сразу 100 человек. По его словам, эта тенденция является смертельно опасной, поскольку высокая заразность новой мутации может дать запредельную нагрузку на систему здравоохранения.

Ранее стало известно, что число случаев заражения "Омикроном" в России достигло 698. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что больше всего инфицированных выявили в столичном регионе.

По словам иммунолога, новая мутация самая заразная из всех предыдущих вариантов коронавируса, а также иных болезней. По этой причине "будет запредельная нагрузка на здравоохранение". Таким образом, существуют риски, что не всем пациентам смогут оказать помощь.

"До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "Омикрон" в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся. В США отчитались, что у них было более 1 миллиона заболевших за сутки", – указал он.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу.

Кроме того, по словам иммунолога, инкубационный период нового штамма сократился. Теперь симптомы проявляются через 3-4 дня после заражения. Это тесно связано со скоростью распространения "Омикрона", говорит Владимир Болибок.

"С какой скоростью вирус заражает, перескакивает от человека к человеку, с такой же скоростью он распространяется от клетки к клетке в организме", – уточнил эксперт.

Также новая мутация коронавируса стала в большей степени поражать детей, продолжает врач. Эта тенденция тоже крайне опасна, поскольку потребуются высокие мощности непосредственно детской системы здравоохранения.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Дети начали болеть, когда появилась высококонтагиозная "Дельта", а на "Омикроне" они болеют очень активно и резко возрастает число госпитализаций детей в тяжелом состоянии. Самая главная задача сейчас – не допустить роста детской смертности.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о самых уязвимых перед "Омикроном" категориях людей. В частности, эта мутация представляет особую опасность для пожилых, лиц с сопутствующими заболеваниями, а также непривитых от COVID-19 граждан.