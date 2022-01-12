В ВОЗ перечислили группы риска при заражении штаммом "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" подвержены пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19, рассказали глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Об этом сообщает News.ru.

Райан подчеркнул, что пациенты, которые сделали прививку от коронавируса, обычно переносят заболевание в легкой форме. Он добавил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от состояния иммунитета.

В свою очередь, Мария ван Керкхове пояснила, что число летальных исходов при заражении штаммом "Омикрон" увеличивается с возрастом пациента.

"У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – рассказала она.

Ранее врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов предположил, что штамм коронавируса "Омикрон" в 2022 году станет наиболее распространенным на Земле, однако начнет стремительно терять свои позиции еще до конца года.

По мнению специалиста, судьба "Омикрона" окажется похожей на историю штамма "Дельта", который в 2021 году стал доминирующим, но к концу года пережил падение.