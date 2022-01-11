В Центре им. Гамалеи рассказали, как часто нужно проходить ревакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проходить ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не имеет никакого смысла, такая мера является чрезмерной даже в условиях распространения нового штамма "Омикрон", заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
"Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант", – сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Логунов подчеркнул, что поддержание уровня антител и иммунной системы в состоянии бесконечной истерики является точно такой же крайностью, как и беспечное отношение к инфекции. По словам специалиста, оптимальной и наиболее эффективной является ревакцинация спустя шесть месяцев.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что из-за распространения нового штамма "Омикрон" сроки ревакцинации нужно пересмотреть – сократить с полугода до четырех месяцев. По словам Крючкова, скорее всего, людей, у которых уровень антител, достаточный для защиты от "Омикрона", сохраняется до 9–12 месяцев, не существует.
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