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Москва 24

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Общество

15:16

Голикова оценила коллективный иммунитет к коронавирусу в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте уровня коллективного иммунитета к коронавирусу по стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", – заявила представитель кабмина.

Голикова добавила, что на 6 января вакцинацию первым компонентом провели 79 028 014 раз, полный цикл был завершен 75 113 883 раза.

Вице-премьер указала и на некоторые негативные тенденции. Так, в ряде регионов страны коллективный иммунитет к коронавирусу снизился из-за того, что не была вовремя проведена ревакцинация населения.

Татьяна Голикова отметила, что за прошедшую неделю снижение охвата тестирования на коронавирус привело к осложнению эпидситуации в 24 регионах РФ. При этом в 7 субъектах обстановка улучшилась.

В России за последние сутки выявили 15 316 новых случаев коронавируса. На Москву приходятся 2 357 из них, выздоровели 2 238 человек.

В Москве выявлено 2 357 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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