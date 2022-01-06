Путин поручил привлекать переболевших COVID-19 к углубленной диспансеризации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поручил Минздраву РФ провести информационную кампанию для привлечения переболевших COVID-19 к углубленной диспансеризации.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также представители регионов России. Доклад об исполнении министр должен будет предоставить президенту до 1 марта 2022 года.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что углубленную диспансеризацию в стране прошли более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией.

В ведомстве напомнили, что данная программа стартовала летом 2021 года по поручению Владимира Путина. Диспансеризация после коронавируса доступна в поликлиниках по месту жительства и проводится бесплатно.

